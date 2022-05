Paura nella notte a Quartu, auto e moto in fiamme in un cortile privato

Paura nella notte a Quartu: auto e moto bruciate in un cortile privato. I Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti alle 22:30 circa di ieri, in via Goceano a Quartu, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un cortile privato e ha coinvolto un’auto e una moto in sosta sotto una copertura in legno.

La sala operativa che ha ricevuto le segnalazioni al numero di emergenza 115, ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento della sede centrale supportata da un’autobotte dove gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area evitando la propagazione delle fiamme all’abitazione e alla vegetazione nelle vicinanze. Al termine delle operazioni i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.