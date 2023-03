Quartu, auto ko dopo l’incidente: “Non posso più portare mia mamma all’ospedale”

È rimasto appiedato dopo un incidente, avvenuto la settimana scorsa nel lungomare di Quartu, a poca distanza dalla rotonda per viale Colombo. Tore Cordeddu, cinquantenne disoccupato, era al volante della sua Volkswagen quando si è scontrato con un Doblò: “Ero in fase di sorpasso, lui mi ha chiuso la strada. Ho frenato, finendo sopra un cordolo e il Doblò mi ha colpito la fiancata. Poco dopo gli si è anche sgonfiata una ruota, il guidatore è stato obbligato a fermarsi”. Al volante un giovane: “Mi ha detto che vive a Oristano e che la macchina è intestata al padre. Voleva compilare il cid ma poi ha cambiato idea, addossandomi tutte le colpe dello schianto”.

Risultato? “Non vuole pagare i danni e la mia assicurazione non può fare nulla. Non ho più la macchina per portare mia mamma all’ospedale, è anziana e bisognosa di cure. Chiunque abbia assistito all’incidente mi chiami al +39 351 880 9921”.