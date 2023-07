Quartu, assalto alle graduatorie Erp: in 300 per una casa popolare

A Quartu è scattato l’assalto agli alloggi Erp. In trecento per avere una casa popolare sicura, il bando predisposto dal Comune non è andato certo deserto. E, tra i richiedenti, ci sono vari casi di anziani e anche di persone che hanno una disabilità più o meno grave. L’amministrazione comunale ha reso pubblica la graduatoria provvisoria: fuori dai giochi, sinora, in trentasei, tra chi non ha presentato tutta la documentazione necessaria per essere valutato e chi, invece, ha tentato di avere un alloggio a prezzo calmierato nonostante un Isee tutt’altro che da povero o bisognoso. Si tratta di un ulteriore passo legato al cambio di rotta rispetto agli ultimi decenni, con le graduatorie ferme da oltre vent’anni. E anche gli esclusi hanno qualche speranza di essere ripescati, soprattutto per chi non ha fatto avere agli uffici comunali tutti i carteggi necessari.

È infatti ammesso il ricorso, debitamente motivato, da protocollare entro e non oltre 40 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione degli elenchi all’albo pretorio. Nell’oggetto del ricorso va scritto “Ricorso avverso le graduatorie provvisorie di cui al Bando eventuale assegnazione alloggi ERP”. È possibile inviarlo via email, in formato pdf, esclusivamente ai seguenti indirizzi del protocollo generale del Comune. Email: [email protected] – Pec: [email protected] .