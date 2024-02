Quartu, aspettando la metro viale Colombo si rifà il trucco: 1,5 milioni per asfalto e marciapiedi nuovi

Un milione e mezzo per la riqualificazione del viale Colombo, la strada più lunga di tutta Quartu si prepara a ricevere, tra pochi mesi, la visita degli operai e delle ruspe per avere un asfalto nuovo di zecca, tubature e fogne (i classici sottoservizi) dove necessario e per qualche intervento di restyling anche dei marciapiedi, oltre alla zona dei guardrail, nel tratto più vicino allo stagno. Il via libera al finanziamento è stato messo nero su bianco dalla Giunta Milia, il documento deve solo passare il voto dei consiglieri comunali. Ed è praticamente ovvio che maggioranza e opposizione voteranno a favore di un intervento che cambierà, dopo tantissimo tempo, la sicurezza e la percorribilità della strada. Tutto nell’attesa del passaggio dei binari della metropolitana leggera: il sindaco Milia ha sempre l’idea che il tracciato deve prevedere un passaggio su parte del viale, prima di raggiungere la zona del Poetto e, prima ancora, di Pitz’e Serra e del Quartello. E non è tramontata nemmeno l’ieda-auspicio del senso unico, per quanto si tratti comunque di progetti slegati dalla delibera che porterà asfalto e sicurezza nel viale.

Una notizia che farà sicuramente felici i residenti e i tanti commercianti del viale Colombo, già da due anni tutti uniti sotto il cartello del centro commerciale naturale de “La via del mare”. Non solo spettacoli, eventi, mostre, degustazioni e artisti che realizzano murale: “Dopo il voto del Consiglio”, spiega il vicesindaco Tore Sanna, “gli uffici preposti dovranno affrontare delle questioni di carattere tecnico e, a gara affidata, tutti i lavori saranno suddivisi per lotti, in modo da ridurre al minimo i disagi, possibili, per i passanti e gli automobilisti”.