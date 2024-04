Quartu, arriva la garante per infanzia e adolescenza: è Maria Greca Piras

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Quartu si dota di una nuova figura, quella del garante dei diritti per l’Infanzia e per l’Adolescenza: a ricoprire il ruolo sarà Maria Greca Piras, dirigente scolastica cagliaritana, con alle spalle attività di direzione e coordinamento di molteplici progetti in capo al ministero dell’Istruzione. Già componente del comitato tecnico-scientifico per il progetto ICF approvato dal Miur, già rappresentante del Miur in seno al Consiglio d’Amministrazione del Conservatorio di Cagliari, e già referente organizzatore nell’ambito di progetti PON collegati alla scuola, Piras è stata nominata garante dal sindaco Graziano Milia. La figura del garante dei diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza era stata istituita lo scorso maggio con una deliberazione del consiglio comunale e contestualmente era stato approvato il relativo regolamento. A seguire, nel mese di febbraio era stata indetta una manifestazione d’Interesse finalizzata a raccogliere le disponibilità a ricoprire il ruolo. La dottoressa Piras è stata scelta in una rosa di cinque candidature qualificate ed in possesso dei requisiti regolamentari. Rimarrà in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del sindaco e per un massimo di 6 mesi oltre la scadenza.