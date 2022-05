Quartu, arriva il primo centro mobile per disfarsi dei rifiuti: “Ma solo per chi paga la Tari”

A Quartu arriva il primo centro ambientale mobile della De Vizia, e la scelta è ricaduta sulla zona del litorale. Dal 6 giugno al 30 settembre, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12, sarà possibile portare secco, vetro, carta, sfalci, batterie e medicinali in via Mar Mediterraneo. Tutto automatizzato, i mastelli potranno essere svuotati solo dopo aver passato la tessera EcoQuartu2, in possesso di chi è in regola con il pagamento della Tari. Un servizio aggiuntivo pensato, come spiegano dal Comune, “per i residenti e per chi è in regola” con la tassa sui rifiuti. Difficile, per non dire impossibile, che possa portare chissà quale beneficio sul fronte dell’abbandono della spazzatura. Con l’arrivo dell’estate stanno infatti aumentando le segnalazioni di bustoni lasciati in mezzo alle campagne o nelle cunette. Sinora sono state attivate solo le ecoisole mobili, partendo da Pitz’e Serra sino alla zona del litorale. Il primo centro mobile fornirà un supporto ulteriore e potrà essere utilizzato anche dai turisti che soggiornano nelle case vacanza, per loro sarà sufficiente avere, dal padrone di casa, la tessera.

“È possibile conferire anche sfalci e ramaglie di risulta dalla manutenzione dei giardini e aree verdi domestiche. All’interno dell’area di servizio sarà presente anche un infopoint mobile, a disposizione per supportare gli utenti con tutte le informazioni sulle modalità di conferimento. II centro ambientale mobile è un servizio aggiuntivo pensato per tutti i cittadini residenti e in regola con i pagamenti Tari”.