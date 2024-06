Quartu, apre la caserma dei carabinieri a Flumini: “C’è anche la zona letto, possibile operare 24 ore su 24”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La caserma dei carabinieri di Flumini di Quartu, totalmente rinnovata tra pannelli fotovoltaici sul tetto e una zona notte attrezzata al primo piano, riapre i battenti. Dal primo luglio sarà operativa in via Mar Ligure e, a differenza delle estati passate, c’è già una data di apertura e di chiusura: portoni aperti dal prossimo primo luglio, poi il distacco dal dieci settembre. Il Comune ha terminato i lavori, costati 250mila euro, anche per realizzare, al piano terra, gli uffici e gli spazi per l’accoglienza dei cittadini. Con la presenza di letti sarà possibile, per almeno due militari, prestare servizio anche nella fascia oraria notturna: sul punto, però, bisognerà attendere l’ufficialità dal comando provinciale, che dovrà fare i conti con il totale di uomini a disposizione per presidiare tutto il territorio costiero.

“La possibilità di operare 24 ore su 24 c’è, almeno a livello logistico, visto che la nuova caserma ha tutti i confort previsti per i militari”, spiega il vicesindaco Tore Sanna. “Se poi vorranno, potranno anche restare oltre la data del dieci settembre e valutare se riuscire, dal prossimo anno, a garantire una copertura del servizio da maggio a ottobre”.