Quartu, apprensione per la colonia felina residente in prossimità del rogo del Tagoo

Due forti boati hanno svegliato tanti cittadini che, allarmati, si sono affacciati alla finestra o al balcone di casa per capire cosa fosse accaduto. Le fiamme alte, ben visibili, hanno illuminato a distanza e fatto intuire l’accaduto. In pochi attimi l’incendio, per cause ancora da accertare, ha divorato arredi e strutture del Tagoo, sul posto il pronto intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme.

Impossibile non pensare anche ai tanti felini che, stabilmente, vivono nel litorale, decine di gatti che, paffuti e ben curati, trascorrono le giornate in vari punti del territorio. Dalle prime informazioni, i gatti dovrebbero essere al sicuro, nascosti e spaventati per il forte frastuono ma, considerata la gravità dell’accaduto, tra gli amanti degli animali è sorta la reale preoccupazione riguardo l’incolumità della colonia felina.