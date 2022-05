Quartu, l’app per evitare le multe: “Saprete sempre quando esporre i mastelli con i rifiuti”

Un’app, “Quartu Ricicla”, per evitare principalmente di beccarsi multe salate per avere esposto i mastelli nel giorno sbagliato o lasciato l’automobile in una strada quando è previsto il lavaggio notturno. A realizzarla è stato un giovane ingegnere informatico e sviluppatore quartese, Igor Martis, 41 anni: “È completamente gratuita e pesa pochi mega”, precisa, sin da subito, il giovane. Che, da residente nella terza città della Sardegna, si è messo gli stessi problemi che vivono tanti suoi concittadini e ha partorito una soluzione, totalmente tech, a portata di smartphone: “De Vizia e Comune hanno diviso il territorio in zone per quanto riguarda la raccolta e in settori per quanto riguarda il lavaggio delle strade. Scopo dell’applicazione è l’agevolazione dell’utente nella consultazione del calendario di conferimento dei rifiuti della propria zona, ed inoltre ha un considerevole aiuto nella consultazione delle mappe che indicano le strade interessate dal servizio di lavaggio nei giorni stabiliti dal Comune”, spiega, a Casteddu Online, Martis. “Una volta inserita la propria via di residenza, l’app memorizza e espone il calendario della raccolta rifiuti della zona a cui appartiene la strada e mostra la mappa”.

Ovviamente, il beneficio principale sarà quello di risparmiare, evitando possibili sanzioni: “I giorni sono quelli detti dalla De Vizia e dal comunicato del Comune, sia per i mastelli sia per la pulizia delle strade. Sbagliare sarà impossibile. Nel giro di qualche settimana ci sarà l’aggiornamento per avere le notifiche sul proprio smartphone che ricordano esattamente quali rifiuti conferire nella specifica giornata”. Un bel progetto, quello del giovane genietto quartese. Che spera, un giorno, “di poterlo presentare ufficialmente anche al sindaco Graziano Milia. O, se è interessata, anche alla stessa De Vizia”. Ecco dove si può scaricare: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sardinialab.quarturicicla