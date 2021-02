Quartu, alla guida senza patente e con della marijuana: doppio illecito per un 25enne

Ieri a Quartu Sant’Elena, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari per due rilevanti illeciti amministrativi un 25enne del luogo, disoccupato e con precedenti di polizia. Questi è stato sorpreso dai militari in piazza Azuni alla guida della propria Smart sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita e in possesso di 1,2 marijuana. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato al medesimo proprietario. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro amministrativo e debitamente custodito, in attesa di essere versato presso il laboratorio analisi stupefacenti dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari per le dovute analisi. Un regolare conseguimento della patente da parte di quel giovane diventa così sempre più problematico.