Quartu, al Poetto riapre l’area cani di Margine Rosso: “Dovranno essere tenuti al guinzaglio e vaccinati”

Stessa spiaggia e stesso mare anche per i cani di Quartu. Il Comune conferma i settanta metri di arenile all’altezza del Margine Rosso, in viale Leonardo da Vinci, quale area dedicata al migliore amico dell’uomo, Uno spazio dedicato e sicuro sino al prossimo 30 settembre, come si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Graziano Milia. Le regole da seguire per evitare guai e, peggio ancora, multe? Poche ma chiare: ogni cane dovrà “essere iscritto all’anagrafe canina, clinicamente sano, trattato contro i parassiti (endo ed ectoparassiti) e vaccinato contro le più comuni malattie infettive (cimurro, leptospirosi, parvovirosi)”. Ancora: tutti i cani dovranno essere “tenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo, accesso vietato alla spiaggia per le femmine femmine durante la fase estrale, per i cani palesemente aggressivi verso persone o altri animali e iscritti al registro dei cani impegnativi della Asl”. Sarà la polizia Locale, come da tradizione, a svolgere tutte le verifiche e i controlli del caso.;

Ancora: “Non è permessa la conduzione dei cani da parte dei minori, i proprietari o detentori devono accompagnare il cane durante il bagno, attrezzarsi in modo da garantire al proprio cane un adeguato riparo dal sole e la disponibilità di acqua da bere, avere la documentazione attestante l’iscrizione all’anagrafe canina e le vaccinazioni; una museruola da utilizzare in caso di necessità o su richiesta degli agenti delle forze dell’ordine, degli ispettori dell’Als o dei soggetti appositamente incaricati da questa amministrazione, raccogliere le deiezioni dei propri cani”. Da non scordare, inoltre, che anche a Quartu “il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall’animale stesso”.