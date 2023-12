Quartu, addio agli svincoli a raso sulla 554: diciannove milioni per evitare schianti e morti

Diciannove milioni, 19,5 per l’esattezza, diciotto dei quali già presenti nel piano del bilancio comunale di quest’anno come fondo pluriennale vincolato e un altro milione in quello del 2024, per l’eliminazione degli svincoli a raso sulla Ss 554, ovviamente nei chilometri di competenza di Quartu. I soldi ci sono, lo stanziamento è bello corposo e quasi tutto già impegnato: significa che quei denari, presto, serviranno per portare gli operai ad intervenire per togliere, per sempre, i maledetti incroci in una strada a quattro corsie spesso teatro di incidenti, purtroppo anche mortali. L’ok definitivo avverrà la settimana prossima, quando il documento contabile approderà tra i banchi del Consiglio comunale. Si tratta di un’operazione slegata da quella, ben più corposa, che vedrà la realizzazione di rotonde e marciapiedi sino alla biforcazione per il Poetto e il Margine Rosso, utilizzata ogni giorno da migliaia di automobilisti e scooteristi.

Qualche intervento iniziale è già stato fatto, lo stanziamento rappresenta un addio confermato agli svincoli, diventati pericolosi con il passare degli anni e l’intensificarsi del traffico automobilistico in una Statale che unisce Quartu con Monserrato, Selargius e che rappresenta un collegamento veloce sin quasi alla zona che costeggia il Brotzu.