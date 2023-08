Quartu, accoltellato durante una lite al Poetto muore al Brotzu: Capoterra piange Luca Mameli

Si chiamava Luca Mameli, aveva 35 anni e viveva a Capoterra. Ecco chi è la vittima dell’accoltellamento avvenuto poco prima dell’alba al Poetto di Quartu Sant’Elena, davanti al ristorante Aqua dell’Opera Beach. C’è stata una lite e all’improvviso, stando a quanto trapela durante una colluttazione, è spuntato fuori un coltello: Mameli è stato colpito al torace ed è stato trasportato al Brotzu in gravissime condizioni. Lì, all’ospedale, è morto in brevissimo tempo. Sul luogo del delitto, oltre alle ambulanze, sono piombati anche i poliziotti: le indagini per risalire all’assassino del trentacinquenne sono affidate alla squadra mobile. Gli investigatori hanno già sentito varie persone e qualche indizio utile potrebbe arrivare dalle telecamere della zona e, forse, anche da quelle dei locali.

Luca Mameli era molto noto a Capoterra: lascia la madre, due fratelli e una sorella. Proprio con i suoi parenti più stretti aveva gestito, per molto tempo, un bar e una sala scommesse nelle vicinanze di via Amendola e del parco Liori. “Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di un nostro concittadino. Luca Mameli, giovane ragazzo conosciuto da tutta la comunità, ci lascia senza parole e avvolti dalla tristezza. È proprio vero che la vita è un brivido che vola via. Mi stringo alla famiglia con sincero cordoglio”, così il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau.