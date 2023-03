Quartu a caccia di turisti anche nel 2023: “Prime prenotazioni e arrivano gli infopoint tech”

“Entro l’estate installeremo in città uno o più totem multimediali touchscreen, saranno infopoints turistici dove sarà possibile reperire informazioni sulla nostra città e su tutti i punti di interesse, gli itinerari, gli eventi in programma, visualizzare e scaricare mappe, video e brochures, prenotare camere e servizi”. Ad annunciarlo, in anteprima è Roby Matta, presidente dell’associazione turistica di Quartu Sant’Elena. Dopo il boom di presenze del 2022 in b&b e case vacanze, che hanno portato la terza città della Sardegna a superare, alla voce presenze, addirittura località quali Pula, le nuove prenotazioni stanno già fioccando: “I totem si interfacceranno col portale turistico www.quartusantelena.org”. E, sui totem, Matta spiega che “in vista dell’imminente inizio della stagione turistica 2023 abbiamo intensificato la collaborazione col Comune di Quartu , motivo per il quale abbiamo pensato di posizionare questo strumento di marketing e promozione in città. Collaborazione che si estenderà anche all’organizzazione di un evento internazionale, il festival del turismo responsabile, che si terrà a Quartu a giugno”.

Intanto, si va verso un accordo tra La Bussola e il Comune di Quartu sui sei parcheggi interni: “Con molta probabilità”, spiega l’avvocato Matilde Mura, “saranno recuperati sei stalli esterni”. La polemica, legata ai nuovi lavori del lungomare, ha portato i titolari dell’albergo e il Comune davanti al giudice del Tar. L’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Antonio Conti, mostra disponibilità e afferma che “troveremo una soluzione che contempli sia le esigenze dell’albergo che il transito dei pedoni. Ricordo che anche quel tratto, da anni, è pedonale, e l’hotel non ha mai ottenuto il via libera per il passo carrabile”.