Quartu, 6 milioni per il verde pubblico: litorale più pulito e scacco agli incendi

Il Comune di Quartu mette sul piatto sei milioni, per i prossimi tre anni, per la cura del verde pubblico. Dai giardini dei parchi sino alle aiuole, arrivando al Poetto. Il via libera della Giunta Milia prevede, tra le novità, il potenziamento degli sfalci nella zona del litorale e, soprattutto, tutto sarà in mano ad un unica ditta: “Un appalto unico, finalmente”, commenta il vicesindaco Tore Sanna. Tutto l’iter che ha portato al nuovo appalto è stato seguito minuziosamente dall’assessora comunale con delega a Flumini e ai territori extraurbani Tiziana Cogoni. “Gli sfalci”, prosegue Sanna, “saranno un’attività programmata con la massima costanza, per garantire una maggiore cura di tutto il litorale quartese. Abbiamo chiesto l’aiuto del noto agronomo Mario Asquer per stilare la gara d’appalto e un progetto che sarà seguito da un unico operatore”. Salvo imprevisti, la gara sarà aggiudicata nei primi mesi del 2023, e i denari basteranno sino al duemilaventisei.

Tra gli obbiettivi anche quello di evitare che scoppino incendi alimentati dalla presenza di sterpaglie. In parallelo, sempre a proposito del verde pubblico, il 21 novembre gli studenti della scuola di via Fieramosca, aiutati dagli operai di Forestas, pianteranno nuovi alberi: “Ritorna la festa degli alberi”, ricorda Sanna, “siamo intenzionati a riproporla anche per tutti gli altri anni del nostro mandato”.