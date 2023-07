Quartu, 580mila euro per la farmacia di via San Benedetto e parco con caffetteria nell’ex Buddha Beach

Il Comune di Quartu si prepara a fare cassa, e non sono noccioline. Il piano delle alienazioni sarà presto più snello. Va verso la vendita la farmacia di via San Benedetto, gestita da tanti anni dal farmacista Roberto Giglio: 580mila euro, più l’Iva del 22%, finiranno nelle casse comunali entro luglio. Ancora: in vendita anche la stazione dei pullman in via Brigata Sassari: sinora il Ctm paga un canone annuale, può acquistarla pagando 130mila euro. Dalla società di trasporti fanno sapere che una decisione finale non è ancora stata presa. Ma l’acquisizione più ghiotta, per quanto le carte non siano ancora state firmate, è quella che vale quasi due milioni e che comprende tutto il terreno dove sorgeva la discoteca Buddha Beach più uno accanto: “C’è l’interesse da parte della proprietà dell’hotel Sighientu”, ha detto in Aula il vicesindaco Tore Sanna. Già, ma cosa è previsto esattamente in tutti quegli ettari a pochi metri dalla marina di Capitana e in una zona di pregio, vista la presenza dell’albergo?

Le regole parlano chiaro, lì deve essere garantito uno spazio verde fruibile a tutti. Stando ad alcuni rumors, il Sighientu potrebbe aprire una sorta di mini bar all’aperto. Niente costruzioni fisse, però, solo tavolini e al massimo sedie. Una caffetteria all’aperto, che sarebbe collegata con quella interna all’hotel. Dallo stesso Comune confermano che i vertici dell’albergo (l’amministratore è Giorgio Mazzella) hanno visionato tutte le carte e i documenti e stanno valutando con attenzione l’eventuale investimento.