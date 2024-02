Quartu, 3 tonnellate e mezzo di rifiuti in via della Musica: “Caccia aperta agli incivili”

Tre tonnellate e mezzo di rifiuti abbandonati in pochi giorni in via della Musica a Quartu, nel lato più vicino al parco, sono stati ritirati dagli uomini della De Vizia, intervenuti su richiesta del Comune di Quartu, dopo le numerose segnalazioni fatte dai residenti. Ed è già partita l’operazione della polizia Locale: gli agenti controlleranno tutte le buste ritirate per cercare qualche traccia utile che riconduca agli incivili. In parte, stando a quanto trapela, potrebbe trattarsi di spazzatura lasciata da qualche espositore del mercatino all’aperto del mercoledì.

“L’amministrazione comunale farà di tutto per cercare di risalire ai colpevoli. Gli operai hanno anche provveduto ad una pulizia e una bonifica speciale della strada”.