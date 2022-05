Quartu 290mila euro per riparare strade e tappare le perdite d’acqua: caccia agli operai

Sì a 290mila euro per gli interventi sulle strade groviera, tante, di Quartu, per mettere nuovi cartelli o rifare la segnaletica stradale, ma anche per riparare tombini, ponticelli, marciapiedi o tappare perdite d’acqua. La Giunta Milia dice sì all’accordo quadro per la manutenzione del patrimonio edilizio e infrastrutturale sino al 2024. E spunta una amara ammissione: in Comune non bastano gli esperti e gli operai, stesso discorso per una reperibilità che sia soddisfacente, per interventi di emergenza. E allora, si va a caccia degli operai di realtà private. Affidamenti esterni, in parole più semplici, per gran parte degli interventi.

E, vista la premessa, le ditte private dovranno realizzare sia interventi ordinari sia straordinari, anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Azioni di pronto intervento su strade, marciapiedi e palazzi e di manutenzioni urgenti ma che, in parallelo, dovranno garantire una piena e duratura sicurezza.