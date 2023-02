Quartu, 1,2 milioni sicuri per la biblioteca senza barriere e due nuove mense scolastiche

Una pioggia di soldi, tra finanziamenti regionali e fondi del Pnrr, che consentono al Comune di Quartu di imbastire alcuni lavori molto importanti. C’è la delibera di Giunta fresca e da sottoporre al Consiglio con tutte le nuove manovre economiche. I capitoli più sostanziosi riguardano 500mila euro per abbattere le barriere architettoniche nella biblioteca di via Dante e trasformarla in una struttura tech e all’avanguardia, oltre settecentomila euro per tirare su due mense dentro gli istituti scolastici di via Beethoven e via Tiziano, poco più di ventimila euro per riparare alcune tubature del mercato civico che nel tempo hanno creato delle infiltrazioni, 50mila euro come cofinanziamento per concludere i lavori del nuovo palazzetto dello sport che, sino a pochi mesi fa, ha ospitato infermieri e vaccini anti Covid, 59mila euro per la piattaforma web dell’amministrazione comunale e, ancora, grazie ai soldi incassati dalla vendita di uno dei lotti de La Collina (QUI la notizia) è possibile anche dare gambe ad altri interventi.

Soldi sicuri per garantire i bus a tutti gli studenti quartesi e rifare la zona del timpano nell’ingresso del cimitero.