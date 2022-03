Quarta dose di vaccino anti Covid per tutti? Speranza: “Non è in programma”

Non è in programma la quarta dose di vaccino anti Covid per tutti entro la fine dell’anno. “In questo momento non ci sono evidenze scientifiche che portano a dirci che sia necessaria la quarta dose del vaccino per tutti. Ma siamo partiti con i fragili e in queste ore stiamo valutando l’ipotesi di una quarta dose a fasce generazionali più avanzate: richiederà un approfondimento ma è una cosa a cui ci stiamo preparando”, ha detto il ministro della Salute Speranza nella conferenza stampa post consiglio dei ministri con il premier Draghi per presentare il decreto che riapre l’Italia e segna il ritorno alla normalità dopo 2 anni. Poi, ancora un appello: “C’è ancora chi può fare la prima dose e spero la faccia, perché ogni vaccino in più rafforza lo scudo contro il virus”.

Anche le vaccinazioni dal 1° maggio saranno organizzate diversamente, con lo smantellamento degli hub e un nuovo sistema che sarà gestito dal ministero della Salute.