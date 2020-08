Quarantamila mascherine alla Croce Rossa della Sardegna: il dono della guardia di finanza

Oggi le Fiamme Gialle Sarde del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari hanno donato al Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana 40 mila mascherine protettive, sequestrate nell’ambito delle attività svolte dal Corpo inerenti le misure straordinarie per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

La consegna si è svolta presso la Caserma “Fin. M.A.V.M. Efisio Satta”, sede del Comando Regionale Sardegna della Guardia di finanza, alla presenza del Comandante Regionale, Gen. D. Gioacchino Angeloni, del Comandante Provinciale di Sassari, Col. t. ISSMI Giuseppe Cavallaro, e del Presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Sardegna, Dott. Sergio Franco Piredda, che ha ricevuto la donazione.

Le mascherine protettive saranno utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali della C.R.I., in particolare per le attività di pubblico interesse che l’Associazione sta effettuando per far fronte all’emergenza rappresentata dalla diffusione del virus Covid-19, nell’ottica di prevenire il contagio e mettere in atto tutte le misure necessarie per farvi fronte, a supporto del Ministero della Salute e del Dipartimento di Protezione civile.

L’iniziativa di solidarietà rientra tra le numerose già assunte dai Finanzieri Sardi a sostegno dei presidi sanitari, della Protezione Civile e delle Associazioni che hanno sempre operato in prima linea anche in questo particolare periodo di emergenza.