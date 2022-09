Puzza terribile da Monserrato a Pirri, aria irrespirabile: “Arriva da Molentargius e Terramaini”

È insopportabile e c’è praticamente ad ogni ora. La puzza invade Monserrato e Pirri, folate di aria insopportabile arrivano sino alla zona di via dei Valenzani e dell’Asse Mediano. È così già da tanto giorni, e le segnalazioni da parte dei residenti, tra chi è costretto a tenere le finestre spalancate per cercare refrigerio senza dissanguarsi con il condizionatore o a girare per motivi di lavoro tra la Municipalità e la zona di via Giulio Cesare sono ormai tantissime. Le cause? Caldo torrido, acqua sempre più stagnante in gran parte dell’oasi green e del parco di via Vesalio e un sistema di ricambio che, forse, non si è rivelato adeguato in una delle estati più calde di sempre.

Le segnalazioni nei gruppi Facebook di Pirri e Monserrato sono simili: “Purtroppo lo sentiamo anche noi. Arriva in parte da Terramaini, in parte dai tombini. Peggiorato dal caldo afoso e dall’assenza di piogge. Veramente fastidioso”, scrive Silvia Toaff. “L’odore arriva dallo stagno di Molentargius, il forte caldo e il vento contrario porta questo odore in tutto il cagliaritano e comuni limitrofi”, nota un residente di Pirri, Riccardo Cabras. E per chi non ha direttamente uno split o un Pinguino in casa è pure peggio, come nel caso di Simona Ullu: “Non ho l’aria condizionata e dormo con le finestre aperte, ho la casa invasa da questo fetore”.