Puzza e insetti, tutta la casa invasa da rifiuti: 71enne a Cagliari affidato ai servizi sociali

Dalla cucina al soggiorno, dal bagno alla camera da letto: tutta la casa invasa da rifiuti e qualunque tipo di oggetto. A fare la scoperta, in un appartamento di via Sulis a Cagliari, sono stati gli agenti della polizia Locale, intervenuti dopo numerosi esposti dei vicini di un settantunenne, A.P.G. Le lamentele erano tutte uguali: puzza fortissima e insetti, tanto da temere il peggio. L’uomo, fortunatamente, era vivo e si è presentato dopo qualche minuto. Gli agenti hanno subito chiamato l’Asl di Cagliari e i vigili del fuoco: l’immobile è stato dichiarato inagibile per mancanza dei requisiti minimi igienico sanitari e per il rischio causato dall’enorme quantità di materiali ammassati. Il settantunenne, affetto da varie patologie, è stato affidato immediatamente ai servizi sociali.

Il 71enne potrà riottenere l’appartamento solo dopo che l’avrà messo in sicurezza e liberato dall’enorme quantità di rifiuti, come previsto dall’ordinanza comunale in materia di sanità pubblica.