Putin alza la soglia della paura: “Il rischio di una guerra mondiale è alto”. Oggi il presidente russo Vladimir Putin ha assistito a un’esercitazione nucleare “per un contrattacco massiccio”: secondo quanto riportato dalle agenzie russe, ha affermato che il potenziale di una guerra mondiale e regionale è “molto alto”, e ha rinnovato le accuse a Kiev sulla bomba sporca., come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net. In risposta, Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato, ha nuovamente respinto la denuncia di Mosca, che ha definito un “falso pretesto per un’escalation”. Nel frattempo, si apprende che l‘Ucraina ha ricevuto nei giorni scorsi dagli Stati Uniti gli attesi sistemi missilistici terra-aria NASAMS, che Kiev dispiegherà per far fronte agli attacchi degli elicotteri, dei missili da crociera ma soprattutto dei micidiali droni kamikaze Shahed-136 di produzione iraniana usati dalle forze russe.