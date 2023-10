Paura sulla Ss 131, macchinario scivola dal carroattrezzi e si schianta contro il guardrail

Sardara – Mezzo da lavoro si sgancia da un carroattrezzi in corsa lungo la SS131nel tratto tra Sardara e Sanluri: traffico deviato al bivio di Villanovaforru per consentire le operazioni per la rimozione del mezzo da parte dei vigili del fuoco. Tanta paura ma, per fortuna, nessun ferito: il pesante mezzo, infatti, dopo essere precipitato nella carreggiata ha terminato la sua corsa lungo il guardrail. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata, il traffico è stato inizialmente deviato all’altezza del bivio per Villanovaforru.

(Foto: Stefano Piras)