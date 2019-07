Punta Molentis, numero chiuso e ticket a Villasimius: solo 300 persone al mare per salvare la spiaggia. Il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì con una ordinanza urgente porta a numero chiuso gli accessi nelle bellissima spiaggia di Punta Molentis e di Riu Trottu, “al fine della salvaguardia ambientale”. Potranno entrare solo 300 persone e quelle a piedi o in bici pagheranno tre euro di ticket, mentre chi arriva in auto pagherà nel parcheggio di Punta Molentis 10 euro per l’auto e 5 euro per le moto, con un biglietto in più di un euro per ogni singolo passeggero.

Con grande soddisfazione delle Guardie Ambientali Sardegna: “Con immenso piacere pubblichiamo l’ordinanza del Sindaco di Villasimius a riguardo della spiaggia di Punta Molentis! Auspichiamo che il numero di accessi non sia limitato fino al ripristino naturale della zona ma che continui nel tempo da poter così preservare quell’angolo di paradiso riconosciuto tale da tutto il mondo”. Una decisione coraggiosa quella del sindaco Dessì, che potrebbe aprire un precedente: le spiagge più belle della Sardegna a numero chiuso e con ticket a pagamento?