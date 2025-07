È giallo sul divieto di sosta nella spiaggia di Punta Molentis a Villasimius incenerita da un rogo che l’ha distrutta domenica pomeriggio, mentre continua la caccia agli incendiari: il cartello di divieto con rimozione, in un’area di parcheggio a pagamento, c’era davvero? E se c’era, perché gli automobilisti non solo potevano parcheggiare ma dovevano anche pagare?

A far sorgere dubbi è il fatto che il cartello di divieto di sosta è rimasto intatto in mezzo a un paesaggio devastato dalle fiamme. Ed è questo il dettaglio che sta scatenando polemiche e sospetti sui social dopo l’incendio che ha carbonizzato la celebre spiaggia. Un’area protetta e gestita dal Comune tramite la società in-house “Villasimius”, famosa per la bellezza naturale e per i suoi incassi da capogiro durante la stagione turistica.

Le immagini postate su Facebook e Instagram mostrano il cartello di divieto di sosta apparentemente illeso, in mezzo a un’area ridotta in cenere. In tanti si domandano: com’è possibile che le fiamme non l’abbiano nemmeno sfiorato? Qualcuno ipotizza che il segnale sia stato installato dopo l’incendio, forse per mascherare altre responsabilità. C’è invece chi sostiene che le auto inquadrate siano state portate lì dai proprietari nel tentativo di fuggire e poi abbandonate per l’impossibilità di farlo, dunque quel cartello sarebbe in un’altra zona.

La spiaggia non era solo un gioiello paesaggistico, ma anche una macchina da soldi: 200 posti auto a 10 euro al giorno (ridotti a 6 dopo le 16), 5 euro per le moto (3 nel pomeriggio), più un contributo d’accesso di 1 euro a persona — gratuito solo per i bambini sotto i 6 anni. In alta stagione, con il pienone tipico di fine luglio come il 27, si generavano entrate stimate in oltre 2.600 euro al giorno, solo da Punta Molentis. Moltiplicando per circa 100-110 giorni di stagione estiva, si arriva facilmente a quasi 300mila euro di ricavi.

E qui scatta un’altra polemica: nonostante i numeri da record, sostengono diversi utenti sui social, le spese di gestione erano ridotte al minimo: poco personale, nessun investimento in prevenzione incendi, sistema di allarme o barriere antifuoco in una zona a rischio, con macchia mediterranea densa e forti venti estivi che possono trasformare una scintilla in un disastro.