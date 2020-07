Pullo di fenicottero rosa con un’ala spezzata salvato dalla Guardia Costiera tra Flumini e Capitana. Il salvataggio di un esemplare ferito di fenicottero Rosa, è stato compiuto, nella mattinata della giornata odierna, dagli uomini della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Cagliari, al comando del Capitano di Vascello Mario Valente. La segnalazione di un diportista, pervenuta alla sala operativa Guardia Costiera di Cagliari, riguardante la presenza nelle acque prospicenti il litorale di Quartu S.Elena, del volatile in difficoltà, probabilmente con un’ala spezzata, ha permesso il rapido intervento dell’equipaggio dell’unità CP607, già in attività di pattugliamento dalle prime ore del mattino, per l’Operazione “Mare Sicuro 2020”. I militari hanno provveduto a recuperare il piccolo fenicottero e quindi a dirigersi verso il porticciolo di Capitana.

Ad attenderli nel porto turistico, una pattuglia di terra della Guardia Costiera, che successivamente, prendendo in carico il piccolo esemplare, ha provveduto al suo trasporto verso la clinica veterinaria già preallertata dalla Sala Operativa. Le attività di controllo per la salvaguardia della vita dell’uomo in mare e per la tutela dell’ambiente e della fauna marina, continueranno intensificate per tutta la stagione estiva.