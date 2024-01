Pulizia delle strade, problemi a Sinnai: si susseguono le segnalazioni dei residenti

“Nel mio quartiere e soprattutto in via Ligas e via Bruncu is luas sta diventando un cumulo di spazzatura tra inerti fogliame incuria del verde ho già segnalato ma inutilmente passano per pulire nelle strade vicine ma in queste non si vede nessuno oltretutto la cosa preoccupante è che, per le strade di Sinnai, non si può camminare per la presenza di escrementi animali, una inciviltà pazzesca senza che il comune intervenga anche con una campagna di sensibilizzazione” ha spiegato Gianfranco Cogoni.

Le immagini sono eloquenti, non solo cartacce abbandonate in giro dagli incivili, bensì un tappeto di residui secchi di piante e alberi.

Parte all’attacco il movimento politico di “Sinnai Libera”: “Le foto che abbiamo mostrato, non solo oggi, non sono una montatura.

Non si possono spendere e spandere soldi pubblici senza ottenere servizi degni di questo nome. Questo vale per il decoro cittadino, ma anche per l’illuminazione pubblica, vale per le politiche sociali e per i trasporti pubblici. Per gli spazi pubblici chiusi anziché aperti.

La denuncia, la critica di una realtà per certi versi scandalosa sostiene un accorato appello a una vita diversa”.