PulArchàios, un mese di eventi per far conoscere le bellezze di Nora

La campagna scavi. Attualmente è condotta dalle Università di Cagliari, Genova, Milano e Padova. Il programma si svolgerà con appuntamenti dal 7 settembre al 7 ottobre, e si concluderà con l’atteso appuntamento del Romanum Convivium. Gli studenti dell’istituto Alberghiero realizzeranno un menù a base di ricette in uso nel periodo in cui Nora era sotto dominio romano.

Questa mattina, durante una conferenza stampa, è stato presentato il programma 2023. Presenti per la Fondazione Pula Cultura Diffusa la Presidente Maria Efisia Contini, il vicepresidente Augusto Porceddu e la Direttrice Generale Clara Pili, e ancora il sindaco di Pula Walter Cabasino. Monica Stocchino Soprintendenza, Chiara Pilo Funzionario responsabile dell’area Archeologica, Francesco Muscolino Direttore Musei Sardegna, Jacopo Bonetto Università di Padova, Marco Giuman Università di Cagliari, Rossana Martorelli Università di Cagliari, Federica Chiesa Università di Milano, Silvia Pellecchi Università di Genova, Stefano Floris Università di Tübingen, Antonello Figus Presidente Fondazione Romanico in Sardegna, Don Marcello Loi Parroco di Pula, Paolo Trudu – Proloco, Jessica Cappai Dirigente scolastico istituto Superiore Azuni Alberghiero. Francesca Cellamare Dirigente scolastico I.C. “B. Croce” di Pula.

Maria Efisia Contini, Presidente della Fondazione Pula Cultura Diffusa: “Le attività sono rivolte principalmente agli alunni della primaria e secondaria dell’istituto comprensivo locale, e agli studenti dell’Istituto Alberghiero: questi ultimi sono indiscussi protagonisti del Romanum Convivium, pranzo (o cena) romano, l’ultimo appuntamento della rassegna durante il quale vengono offerti al pubblico un menù di ricette in uso nel periodo in cui Nora era sotto dominio romano, per l’appunto. L’idea e gli obiettivi di fondo della rassegna, oltre che a favorire tra i cittadini di Pula la conoscenza del patrimonio che hanno sul territorio, sono concepiti anche per promuovere in misura sempre più diffusa il sito archeologico, soprattutto tra gli appassionati cultori della storia antica. La manifestazione è molto attesa nel panorama della ricerca archeologica e anche l’edizione 2023 riunisce le quattro Università che partecipano ormai da anni alle missioni di scavo portando alla luce sempre nuove acquisizioni attorno alle quali si sviluppa l’intero programma”.

Augusto Porceddu vicepresidente Fondazione Pula: “ A partire dal 1990, a Nora hanno avuto inizio le missioni archeologiche. Attualmente compiono la campagna di scavo le università di Cagliari, Genova Milano e Padova. In questi anni sono passati per Nora migliaia di studenti e qualche centinaio di Docenti. Il contributo storico- scientifico di tanti anni di scavo è di grandissimo valore, e ha consentito di conoscere ogni parte dell’area archeologica in modo profondo, seppure il lavoro di ricerca sia ancora molto lungo e impegnerà gli archeologi per i decenni futuri.

PulArchàios è una rassegna ideata 19 anni fa dall’allora assessore alla cultura – che poi ero io stesso – e la giunta comunale, che ritenne di dover offrire ai suoi concittadini la possibilità di conoscere cosa venissero a fare a Nora quei giovanotti dall’accento evidentemente non isolano. Venne quindi chiesto a ciascuno dei docenti responsabili delle Università presenti se fosse stato possibile divulgare gli esiti della ricerca archeologica, con l’ utilizzo di un lessico adatto a un pubblico di non specialisti. Accettarono la proposta con molto entusiasmo, e si misero a disposizione anche per accogliere il pubblico durante qualche fase dello scavo. Da allora PulArchàios si ripete ogni anno, e si svolge sin dai primi giorni di settembre con un calendario di eventi che si articolano attorno alle conferenze che ciascun Ateneo propone, la cui relazione è sostanzialmente il resoconto di ciò che scopre nella porzione dell’antica città che la soprintendenza gli assegna in concessione”.

Clara Pili, Direttore Generale Fondazione Pula Cultura diffusa: “La Fondazione è molto attenta ai ragazzi delle scuole e alla diffusione della storia di Nora e delle bellezze archeologiche del territorio. I ragazzi degli Istituti della zona sono infatti parte integrante della manifestazione, partecipando ai laboratori attivamente. PulArchàios nasce con questa finalità, tradurre in un linguaggio semplice e comprensibile al grande pubblico la storia che ha attraversato Nora.

Walter Cabasino, sindaco di Pula: “E’ stato recentemente rilevato un calo delle presenze turistiche, che non ha però riguardato i luoghi della cultura come Nora. Questo ci fa riflettere sul fatto che i siti archeologici devono essere curati al massimo perché funzionano da attrattore. Le manifestazioni come PulArchàios servono inoltre a coinvolgere attivamente la popolazione.

Ecco il calendario: Cortile Museo Archeologico – ore 19.30 giovedì 7 settembre

“La “casa di Favonia” e la bottega dell’osso lavorato a Nora”. Inaugurazione della rassegna – Saluti Istituzionali a seguire

Arturo Zara, Federica Stella Mosimann, Beatrice Marchet dell’università di Padova.

Martedì 12 settembre,

“Stele puniche del complesso monumentale di S.Efisio a Nora: nuovi studi e scoperte” a cura di Stefano Floris. Il 13 settembre “Ricerche nel Quartiere Centrale di Nora”

in ricordo dell’archeologo Luca Restelli.

Il 27 settembre “Nora: gli scavi nella grande piazza settentrionale”, Marco Giuman, Romina Carboni, Emiliano Cruccas dell’università di Cagliari.

Giovedì 28 settembre

“Il Quartiere Occidentale di Nora: problemi, proposte e nuovi dati dalle ultime ricerche”, Silvia Pallecchi, Biancamaria Giannattasio.

I laboratori: “LabArchaios: Nora: A) scavo archeologico simulato

B) tecnica della ceramica”

Area Archeologica di Nora – ore 9.30/ 11.00 – 11.00/12.30

22 -26- 29 settembre. Laboratorio didattico per piccoli archeologi (riservato agli alunni dell’Istituto Comprensivo “B.Croce” di Pula – max 25 partecipanti).

Il laboratorio A) si alterna con il laboratorio B) a cura della Fondazione Pula Cultura. Visite guidate allo scavo archeologico: “L’archeologo all’opera: come procede la ricerca”

14 settembre Università di Milano.

20 settembre Università di Padova, 27 settembre Università di Genova.

Area Archeologica di Nora – dalle ore 9.30 alle 10.15 e dalle ore 10.15 alle 11.00 (due turni), gratuito, su prenotazione, max 25 partecipanti per turno.

Visite dedicate al sito archeologico: “Historiam urbis nostrae scimus”,

Area Archeologica di Nora – ore 10.30/12.30.

Visita guidata dedicata agli alunni di Pula, gratuito, max 50 partecipanti divisi in 2 turni.

2 ottobre – alunni Istituto Alberghiero, 4 ottobre – alunni primaria Istituto Comprensivo, 5 ottobre – alunni secondaria I grado Istituto Comprensivo.

Visite, eventi escursioni e appuntamenti particolari:

20 settembre – Biblioteca Comunale ore 19.00

presentazione al pubblico dell’inserto su Nora della rivista “Archeologia viva”

a cura della Fondazione Pula Cultura con la collaborazione di Jacopo Bonetto (UNIPD). Giovedì 21 settembre – Chiesa di S.Efisio Nora- ore 18.30

“ Dal martyrium alla chiesa romanica dei Vittorini di Marsiglia”, un tratto di storia del santuario di S.Efisio a Nora, raccontata sul sito Rossana Martorelli

con la collaborazione di Don Marcello Loi e della Confraternita di S.Efisio – Pula. Martedì 26 settembre – Laboratorio di restauro del Museo Archeologico – ore 16-19 “Dallo scavo al museo: restauri in corso”,

Georgia Toreno, Chiara Pilo, Elena Romoli Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna // Eros Zanotti- Magistri srl,

(visite guidate al laboratorio di restauro del Museo suddivise in tre turni di un’ora ciascuno, gratuito- max 25 partecipanti per turno – su prenotazione).

Venerdì 29 settembre – Area Archeologica ore 20

“Nora in lumine plenae lunae”, visita di Nora al plenilunio (visita unica su prenotazione per un max di 25 partecipanti).

(Accesso al sito con pagamento del biglietto d’ingresso secondo le tariffe in vigore). Possibilità di visita successiva (h 21.15) con un minimo di 15 prenotazioni.

Mercoledì 4 ottobre – Sede I.I.S.“D.A.Azuni” Sede coordinata di Pula – ore 10

“Cibus et acetabula in mundo antiquo”, lezione-conferenza rivolta agli studenti, a cura dei Docenti dell’Istituto.

(Aperta al pubblico per max 25 partecipanti – su prenotazione).

Sabato 7 ottobre – Spazi esterni Teatro Maria Carta ore 19.30, “Romanum Convivium XIX edizione”