Pula, ultimi giorni per candidarsi al Servizio Civile Universale

Ultimi giorni per candidarsi al Servizio Civile Universale, il Comune nelle prossime settimane selezionerà 15 giovani da impiegare in 4 interessanti progetti inerenti alle aree e tematiche sociali.

Sono “Una carezza per il domani, 6 posti; “Giovani: cittadini del futuro, 2 posti;

G.P.S. – Giovani per il sociale, 4 posti; “RI-BOOK – Rete Interattiva di Biblioteche” e “Operative Operanti in Kondivisione, 3 posti, i progetti in questione.

Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 507,30 euro.

Gli aspiranti volontari hanno tempo fino al 15 Febbraio per inoltrare la propria candidatura a uno dei quattro progetti.

(Maggiori dettagli e informazioni al link: https://lc.cx/w4D5ax )

5 i progetti sono presentati dalla Città Metropolitana di Cagliari e dai Comuni metropolitani accreditati come Enti Ospitanti, nell’ambito del Programma “ALLEANZE – Azioni in comune per costruire il domani” per i comuni di Decimomannu, Elmas, Monserrato, Pula, Quartu S.Elena, Sinnai, Sarroch, Selargius .

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali, articolate su cinque giorni a settimana, per un monte ore annuo di 1.145 ore.