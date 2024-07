Pula – Tra i ricami dell’Alta Moda anche l’artista di Mamoiada, Cristian Cadinu, 27 anni, ballerino, acrobata e modello che, tra i suoni dei campanacci dei Mamuthones, si è sentito a casa, più che mai: per Dolce&Gabbana in scena anche la bellezza e bravura del giovane che, dalle scenografie mondiali più esclusive, ha incantato, più che mai, assieme alle maschere ancestrali della sua terra. Si è oramai conclusa la kermesse che si è svolta i giorni scorsi a Nora, tra le rovine romane, che ha richiamato l’attenzione di tutti: nomi eccellenti provenienti da tutto il globo per ammirare l’alta sartoria made in Italy, in passerella hanno sfilato e ballato le star che brillano di luce propria. Tra loro anche Cadinu, che, nel 2015, fa parte della FISAC con la Danza sportiva e ginnastica artistica e si diploma in un master di alta formazione per ballerini professionisti L’OrmarasLab a Milano. Inizia contemporaneamente a lavorare per diversi spot pubblicitari e a collaborare con l’Alta Moda. Non solo: ballerino in diversi programmi tv, come Sanremo e The Voice Italia, non mancano videoclip musicali nel suo curriculum.

Per la tournée, che ha fatto tappa anche in terra sarda, degli stilisti italiani, ha ballato per Christina Aguilera, la “Lady Marmalade” del Moulin Rouge: “un sogno che si avvera” ha scritto l’artista nella sua pagina facebook.