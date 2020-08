Pula, taglio del nastro della bretella sulla 195: “Finalmente più sicurezza per cittadini e turisti”

Le auto stanno già passando nella nuova bretella sulla 195, dopo due anni di lavori è arrivato il taglio del nastro per il tratto di strada “antipasto” di tutta la nuova Sulcitana: “Siamo soddisfatti di questo grande risultato conseguito dall’Anas. L’obbiettivo, pienamente rispettato, era di terminare l’opera entro i primi di agosto”, afferma la sindaca di Pula Carla Medau. “È la fine, per molti abitanti, di vari disagi: negli ultimi due anni hanno dovuto fare i conti con polvere e fango. La bretella servirà sia per Pula sia per tutti i Comuni vicini, finalmente potranno viaggiare tutti in sicurezza, sia cittadini sia turisti, con grandi vantaggi per tutta la zona sud occidentale dell’Isola. Aiuterà anche il turismo, è chiaro che se una persona sa che deve fare molti chilometri in più per arrivare dalle nostre parti, allora sceglie altri luoghi”. Da oggi, però, la musica cambia.

E si è solo all’inizio: “Tra un mese, il 13 settembre, è prevista la consegna di tutta la nuova Sulcitana”.