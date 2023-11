Pula, svolta per il servizio di igiene urbana: approvato il nuovo progetto

Svolta per il servizio di igiene urbana: approvato il nuovo progetto, si cambia. Tra le novità, un supervisore per accertare che tutti i servizi vengano effettuati e mezzi con gps per conoscere gli effettivi spostamenti. “L’obiettivo è avere un servizio migliore all’altezza delle aspettative di un comune come Pula e, allo stesso tempo, una ripartizione dei costi più equa” comunicano le istituzioni locali.

È stato approvato dalla giunta il nuovo progetto per il servizio di igiene urbana che resterà in vigore fino al 2031.

L’Assessore all’Ambiente Stefano Deidda, supportato dagli uffici, si è impegnato nella definizione degli standard da conseguire sia dal punto di vista dell’ottimizzazione dei costi sia nell’efficientamento del servizio.

Tante le novità introdotte, tra le quali l’inserimento della figura del direttore dell’esecuzione che avrà la funzione di verificare nel dettaglio che il contratto venga eseguito come previsto dal capitolato.

Tutti i mezzi, tra l’altro, saranno dotati di gps, sarà dunque consentito il tracciamento degli automezzi durante le attività di raccolta e spazzamento.

Sarà introdotta la raccolta puntuale sull’indifferenziato

La gara sarà portata avanti dall’Unione di Comuni Nora e Bithia che ha lavorato al capitolato d’appalto per i comuni di Teulada, Domus de Maria, Pula e Villa San Pietro. In questo modo l’operatore economico potrà sfruttare l’organizzazione territoriale del servizio per ottenere dei risparmi che si tradurranno poi in vantaggi per i cittadini in termini di bollette più basse.