Pula, svolta per Casa Frau: diventerà il museo della tradizione e identità pulese

Via ai lavori, in piazza del Popolo a Pula, a Casa Frau. La storica struttura, proprio al centro della città, in una zona che tutta l’estate è frequentatissima dai turisti, diventerà il museo della tradizione e dell’identità pulese. Ad annunciarlo è la sindaca Carla Medau: “Il primo intervento riguarda l’ingresso che sarà più definito e visibile dall’esterno. Gli interventi sono finalizzati a valorizzare l’accesso, in questo centro culturale di ampio valore, in vista dell’imminente ristrutturazione che porterà ad ospitare, oltre che il Muspos, il museo della tradizione e identità pulese”, afferma la sindaca. Dentro, quindi, spazio agli abiti e ai gioielli simbolo dell’identità di tutta Pula.

“Si procede con numerosi lavori di riqualificazione dei nostri presídi culturali comunali”, prosegue la Medau. Nuovi annunci, quindi, potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.