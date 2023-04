Pula si prepara alla stagione turistica: chiude al traffico la traversa di Piazza del Popolo

Pula si prepara alla stagione turistica e chiude al traffico la traversa Piazza del Popolo e via Piave per consentire a cittadini e turisti di vivere il centro abitato in sicurezza. Infatti, per tutte le domeniche comprese dal 2 aprile al 15 giugno, inclusi il lunedì dell’Angelo, 11 aprile, dalle ore 9,30 sino a mezzanotte, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Walter Cabasino, ha chiesto il provvedimento in attesa dell’attivazione della Zona a Traffico Limitato. “Il flusso turistico già allo stato attuale comporta il riempimento di persone della Piazza del Popolo e della Via Nora – si legge nella nota – valutato necessario provvedere alla messa in sicurezza dell’area al fine di garantire il transito pedonale nelle aree di interesse dove maggiormente si concentrano i flussi turistici, viene istituito il divieto di transito a tutte le tipologie di veicoli”.