Pula, sì al primo canile e cimitero per animali: “Cani e gatti curati in un’oasi verde”

Di Paolo Rapeanu



apertura1

Nelle campagne pulesi ultimi dettagli per la realizzazione del canile, rifugio sicuro anche per i gatti. La sindaca Medau: “Aprirà con lotti funzionali, ci sarà anche uno spazio dove i cittadini potranno portare il proprio animale per rilassarsi all’aria aperta e in sicurezza”