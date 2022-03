Pula scommette sugli Albergatori: svolta in Consiglio sul Dup, in arrivo nuove assunzioni

Pula diventa socio affiliato dell’associazione degli “Albergatori”: un’iniziativa per promuovere il territorio e le strutture turistiche presenti. Non solo: passa in consiglio anche il Dup, documento unico di programmazione, che unitamente al piano triennale delle opere pubbliche, consentono la realizzazione di opere e servizi in tutti i settori amministrativi.

Una sinergia di forze, quelle tra il comune e gli albergatori, finalizzata alla promozione turistica del paese e delle bellezze del territorio. È per questo motivo che è stato deciso di far rete: promuovere oltre alle loro strutture la destinazione Pula.

Durante la seduta del consiglio comunale è stato approvato anche l’ultimo bilancio dell’amministrazione, in carica dal 2017, dove sono evidenziate molte attività attente alle famiglie, al sociale, alla cultura e alla promozione turistica, al sostegno alle nuove imprese, al settore agricolo e alla tutela ambientale. Non solo: grande impiego di risorse anche per l’edilizia economica agevolata per le giovani coppie. “Grazie all’approvazione del bilancio – comunica la sindaca Carla Medau – riusciremo anche completare alcune assunzioni, in modo da far funzionare al meglio la macchina amministrativa”.