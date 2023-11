Pula, pugno duro del Comune: stop alle corse sfrenate in auto e multe ai cafoni della spazzatura

Pula – Pugno duro contro chi commette infrazioni nel territorio: stop alle corse sfrenate degli automobilisti, sanzioni per chi conferisce male i rifiuti e un occhio di riguardo ai cani che vagabondano da soli per le vie del centro abitato e in periferia grazie al potenziamento dell’organico della polizia municipale. Il sindaco Cabasino: “Per la stagione estiva 2024 prevediamo un ulteriore rafforzamento dei servizi, anticipando l’assunzione degli agenti stagionali fin dalla festa di Sant’Efisio e l’introduzione in via sperimentale del turno notturno, il tutto in una prospettiva di un sempre più efficiente servizio di prevenzione, controllo e di accertamento nelle attività proprie della Polizia Locale”.

Bilancio positivo e soddisfacente sulle attività estive della Polizia Locale che nel 2023 è stato interessato da un importante rinnovamento con l’assunzione di un nuovo Comandante, il ripristino dell’organico con 6 agenti e di un istruttore amministrativo: tutti dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Durante il periodo estivo, inoltre, l’organico è stato rafforzato con l’assunzione di 5 agenti a tempo determinato i quali hanno consentito di estendere l’orario di servizio sino alle ore 22:00.

Questi i principali risultati raggiunti: potenziamento del servizio esterno per garantire la sicurezza della circolazione stradale. 14 giornate di controlli mirati per il rispetto dei limiti di velocità all’interno del centro abitato, tramite lo strumento del Velox 106.

Controlli in materia ambientale e 13 verbali di violazione alle normative comunali in materia di conferimento dei rifiuti.

Contrasto al randagismo, attraverso gli interventi finalizzati alla salvaguardia del benessere animale, oltre che all’organizzazione di una giornata di microchippatura gratuita. Verifica delle occupazioni suolo pubblico con attività di sensibilizzazione e informazione. E ancora: miglioramento della segnaletica stradale verticale e orizzontale con segnalazione di animali selvatici vaganti e presenza degli impianti di videosorveglianza.

Soddisfatto il Sindaco Walter Cabasino che, a tal proposito, dichiara: “Siamo particolarmente soddisfatti per il lavoro portato avanti da tutto il personale della Polizia Locale e un ringraziamento particolare va fatto al nuovo Comandante Enrico Madeddu che ha coordinato con ottimi risultati le attività di questa stagione appena conclusa.”

L’Assessore al Personale Giuseppe Monni evidenzia: “Siamo riusciti a introdurre in pianta stabile un buon quantitativo di agenti. È un mestiere che richiede un’ottima conoscenza del territorio e solo con l’esperienza in loco la si può acquisire. Sottolineo poi l’importanza della formazione: abbiamo realizzato dei corsi per gli aspiranti vigili, così da avere figure specializzate anche tra gli agenti stagionali. E devo dire che, a tal proposito, la risposta dei giovani pulesi è stata soddisfacente”.