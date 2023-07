Pula: pardulas, ravioli e malloreddus per far scoprire ai turisti le bontà culinarie dell’Isola

Una iniziativa che è nuova per la cittadina turistica e che, per due giorni al mese, regala ai presenti gli antichi sapori che si tramandano. Organizzata da Pastificio Pula in collaborazione con il Comune di Pula e ViviPula, in via Nora/ piazza Italia si mettono in mostra le tecniche di lavorazione e i prodotti cucinati che deliziano anche i palati più raffinati. “L’idea è nata con il proposito di far vedere ed assaporare i prodotti e abbiamo ben pensato di aggiungere anche la musica e trasformare, così, la nostra via nella piazza di un piccolo paese sardo dove la gente, con il solo suono di un organetto, faceva festa” spiega Carlo Piras, pasticcere. “Per quanto riguarda la musica abbiamo il privilegio di avere in famiglia un grandissimo esperto di canti e balli della tradizione sarda che insieme ai due musicisti Mattia Murru e Valentino Serra hanno saputo coinvolgere con tanta professionalità tutti i presenti.

Ogni appuntamento ha come protagonista un tipo di cibo, abbiamo avuto un ottimo riscontro, tanti complimenti anche nei giorni successivi da parte delle persone che hanno continuato a ringraziarci per aver intrapreso quest’iniziativa”.