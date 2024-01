Pula, mai più crolli nella torre di Cala d’Ostia: via ai lavori

Pula – 200 mila euro per la messa in sicurezza del tratto di costa in prossimità della torre spagnola di Cala d’Ostia: i lavori sono già stati affidati alla ditta appaltatrice che, a breve, inizierà gli interventi per limitare l’annoso dissesto idrogeologico che da anni insiste su questa zona e per rendere più sicuro e fruibile uno dei luoghi simbolo di Santa Margherita. Si pensa già alla prossima stagione estiva e il Comune si prepara con un intervento significativo che consentirà di adoperarsi contro il dissesto idrogeologico. I lavori, finanziati con 200 mila euro provenienti da fondi PNRR, sono già stati affidati alla ditta e inizieranno a breve.

“Con il nuovo anno prosegue l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale e degli uffici per portare avanti il crono programma dei lavori finanziati” dal piano nazionale ripresa resilienza, ha spiegato il Comune.