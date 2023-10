Pula, le guardie ambientali si formeranno al parco archeologico di Nora

Per i prossimi 5 anni le guardie ambientali si formeranno tra i boschi, la laguna e il parco archeologico di Nora: siglato l’accordo dalla giunta regionale in attesa della realizzazione della sede di Nuoro.

“Già nei mesi scorsi abbiamo avuto il piacere di ospitare nel nostro territorio il corso per allievi agenti forestali che, per la prima volta, veniva organizzato in Sardegna” ha comunicato il Comune guidato dal sindaco Walter Cabasino.

Per tre mesi, infatti, 78 aspiranti Guardie Forestali hanno frequentato corsi di formazione e svolto numerose attività pratiche e sportive tra il bosco di Pixinamanna, la Laguna e il Parco Archeologico di Nora. Una scelta vincente, le caratteristiche del luogo concedono ampio spazio di pratica per formare chi si prodigherà, per professione, alla salvaguardia dell’ambiente.

La natura nello splendido territorio di Pula, infatti, di certo non manca: ambiente incontaminato, ricco di risorse e beni da tutelare, flora e fauna speciali, insomma, il giusto mix per mettere, insomma, alla prova il corpo forestale.

“Siamo felici che sia stata accolta la proposta da parte della nostra Amministrazione Comunale di poter ospitare nuovamente i corsi”.