Pula, la promozione del territorio anche attraverso gli scatti fotografici

I primi 12 classificati verranno inseriti nel nuovo eco-calendario 2024. Il premio finale? La soddisfazione di aver contribuito a raccontare le meraviglie che il luogo regala. Impossibile sostare o anche solo essere di passaggio per qualche minuto a Pula senza immortalare particolari o paesaggi con lo smartphone o la macchina fotografica: troppi i colori e le composizioni che non solo la natura offre, bensì la storia e la cultura che caratterizzano il territorio sono ben presenti pressoché in ogni angolo del paese e delle suggestive località che circondano il centro abitato. Per questo motivo il Comune ha indetto anche quest’anno il concorso fotografico “Pula in dodici scatti”.

Giunto alla sesta edizione, il concorso consiste nella raffigurazione di immagini del paese mediante fotografie a colori. “Tale iniziativa è a titolo gratuito” si legge nel sito istituzionale e ha l’obiettivo di premiare e valorizzare le immagini più belle e rappresentative del territorio. Ben per questo l’Amministrazione comunale “si riserva la facoltà di utilizzare le foto trasmesse al Comune di Pula ai fini promozionali del territorio comunale attraverso l’inserimento delle stesse anche nel sito istituzionale dell’Ente”. Sino al 5 novembre, dunque, ciò che è stato “catturato” potrà essere inviato tramite pec ([email protected]) per arricchire il nuovo eco-calendario 2024 e il sito istituzionale del Comune.