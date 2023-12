Pula, gatto di proprietà sbranato da un cane che vaga in cerca di cibo

Magro, visibilmente malnutrito, un esemplare di taglia media-grande da qualche tempo è stato notato vagabondare per il paese. Pochi giorni fa ha catturato un gatto che si trovava all’interno di un cortile e, dopo averlo ucciso, lo ha sbranato. Non si tratterebbe di un caso isolato, anche un altro felino, sempre di proprietà, è finito tra le fauci dell’animale. Una situazione che ha richiamato l’attenzione di tanti, soprattutto degli animalisti, che si sono attivati per far recuperare il cane. L’ultimo episodio è avvenuto nei pressi di via Scirocco.