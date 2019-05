Pula, emergenza alghe a Santa Margherita: “Spese ingenti per liberare la spiaggia, ma ce la faremo”. La sindaca di Pula Carla Medau dopo un vertice: il Comune stanzierà fondi straordinari e insieme ai privati riuscirà a liberare le alghe dalla costa. Spiega Carla Medau: “Ieri pomeriggio in Aula Consiliare si è svolto un incontro sull’EMERGENZA ALGHE che riguarda in particolar modo le spiagge di Santa Margherita.

Hanno partecipato gli operatori delle strutture ricettive, degli stabilimenti balneari e gli amministratori dei vari condomini della costa.