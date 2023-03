Pula, diecimila euro dal Comune per consentire a tutti gli studenti di partecipare alle gite scolastiche fuori regione

Pula – 10 mila dal Comune per consentire a tutti gli studenti di partecipare alle gite scolastiche fuori regione: un’iniziativa che “darà la possibilità a tutti i ragazzi di vivere un importante momento di aggregazione, divertirsi e scoprire nuove città senza gravare troppo sulle famiglie” comunica l’istituzione.

Una lodevole iniziativa quella promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Cabasino: “A causa della pandemia e degli ultimi rincari, anche i viaggi di istruzione sono diventati troppo costosi, e addirittura non accessibili, per molte famiglie”. Con una delibera di giunta infatti sono stati stanziati 10 mila euro a favore degli studenti dell’Istituto comprensivo B. Croce da destinare ai viaggi di istruzione fuori Sardegna in programma per l’anno scolastico in corso.

Il finanziamento verrà liquidato anticipatamente.

“Grazie alla conoscenza della realtà scolastica di Pula da parte dell’assessora Manuela Serra, l’amministrazione ha la possibilità di programmare interventi sempre più mirati e specifici a favore delle famiglie e dei ragazzi”.