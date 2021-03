Pula dice addio a Roberto Sanna, il malato di Sla che sceglie l’eutanasia commuove la Sardegna

La comunità ha salutato Roberto Sanna, il giovane in viaggio verso la Svizzera dove ha deciso di porre fine alle sue sofferenze legate a una terribile malattia, la SLA. A Radio CASTEDDU, la sindaca Carla Medau: “La comunità si è svegliata con questa notizia che non era conosciuta. È arrivata nelle prime ore del mattino attraverso una chat di commercianti, io ho mantenuto le consegne da parte dei suoi amici più cari che avevano espresso la volontà di non parlarne con nessuno.

Ho percepito un grande dolore, un grande stupore di tutta la comunità perché è un gesto che non è sondabile dalla mente umana. Il pensiero è quello di stare vicino alla famiglia ma la forma più adeguata è il silenzio. Ognuno ha espresso il saluto personale a Roberto e un affettuoso abbraccio di vicinanza alla sua famiglia, in questo momento il nostro cuore è gonfio di dolore e di partecipazione per questa sua scelta che lui ha definito anche di salvezza e penso che, profondamente, vada rispettata”.

Risentite qui l’intervista a Carla Medau del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU