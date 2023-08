Pula, decine di sacchi di rifiuti raccolti dalla super squadra per la pulizia

Cartacce, bottiglie, pezzi di plastica disseminati un po’ ovunque anche nel litorale di Santa Margherita, meta d’approdo per cittadini e turisti che scelgono la località turistica per le bellezze che madre natura regala. In queste non sono di certo inclusi gli scarti prodotti dagli incivili che considerano troppo impegnativo, sicuramente, riporre dentro ai contenitori della raccolta differenziata il pattume prodotto e che, senza pensarci due volte, buttano in terra o dove capita. Al fine di restituire il decoro adeguato, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Valter Cabasino, ha messo in campo le squadre “per garantire a cittadini e turisti una cittadina bella e accogliente”. Non solo: le opere di cura e manutenzione del verde pubblico cittadino proseguono con continuità in tutto il territorio. Manutenzione delle aiuole, il taglio dell’erba, le potature e la revisione degli impianti di irrigazione, il diserbo e la pulizia del litorale devono necessariamente essere supportate “dalla collaborazione di tutti per contrastare l’abbandono dei rifiuti”. Insomma, il Comune è presente ma occorre che anche i cittadini svolgano il loro compito.