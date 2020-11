Pula, contagi del virus nella scuola di Santa Margherita: resterà chiusa per due giorni. L’annuncio poco fa della sindaca Carla Medau: “A seguito di continue interlocuzioni con la dirigente scolastica e l’ATS, ho emesso un’ordinanza, in via precauzionale, per la chiusura del plesso scolastico di Santa Margherita per domani lunedì 9 e martedì 10 novembre.