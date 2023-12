Pula, concluso dopo 15 anni il piano particolareggiato per il centro storico

Si è concluso il lungo iter di approvazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Pula, iniziato nel 2007 con la ricognizione del perimetro del centro storico e concluso con il via libera definitivo da parte dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica, che lo ha approvato sotto il profilo paesaggistico.

A breve il Piano sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) per acquistare efficacia definitiva. Il Piano particolareggiato è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale nella seduta dell’8 agosto 2023, con l’esame delle osservazioni presentate dai cittadini. Successivamente era stato inviato alla Regione Sardegna per ottenere il via libera definitivo.

Il Piano Particolareggiato del Centro Storico è uno strumento di cui l’Amministrazione si dota per governare e disciplinare le strategie e le regole di trasformazione edilizie ed urbanistiche del centro storico del paese. Senza il Piano erano consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia interna.

Ecco alcuni obiettivi che il Piano intende perseguire: conservare, tutelare e recuperare il patrimonio abitativo storico tradizionale;

promuovere il restauro e il recupero degli edifici storico tradizionali;

Riqualificare il patrimonio abitativo recente realizzato in contrasto con il contesto urbano originario; riqualificare e valorizzare l’area della piazza della Chiesa ed il percorso storico e processionale. E ancora: migliorare il comfort ambientale e l’efficienza energetica degli edifici, sia pubblici sia privati, mitigare gli impatti visivi di elementi dell’edificato non coerenti con il decoro generale.

Si definisce così un tassello importante per la definizione del Piano Urbanistico Comunale in fase di profonda revisione, oltre naturalmente a consentire una serie di interventi edilizi che fino ad oggi erano preclusi.

L’obiettivo finale, inoltre, è quello di ottenere un centro abitato che ricordi le architetture storiche in maniera tale da mantenere l’identità che contraddistingue Pula, e allo stesso tempo avere degli immobili moderni e funzionali alla connotazione turistica che caratterizza il nostro paese.

Il Sindaco Walter Cabasino – che ha tenuto la delega all’urbanistica – commenta il via libera della Regione: “Il percorso di approvazione del Piano Particolareggiato è stato lungo e tortuoso. Un iter iniziato nel 2007 – quando ero ancora in carica come Sindaco – durante il quale venne mappato, per la prima volta, il perimetro del Centro di prima e antica formazione; oggi possiamo dire che quel lungo iter si è concluso. L’approvazione definitiva da parte della Regione è un fatto positivo che salutiamo con grande soddisfazione. I cittadini di Pula e le imprese oggi hanno a disposizione uno strumento che consente di coniugare la tutela del patrimonio abitativo storico tradizionale con regole certe che consentiranno un ulteriore sviluppo economico”.